تنظيم داعش يتبنى العملية الإرهابية في أم الأرانب

تبنى تنظيم داعش الإرهابي العملية الإرهابية التي استهدفت معسكر الدوريات الصحراوية بأم الأرانب، معتبرًا أن تلك العملية هي ثأر لعنصرين تم تصفيتهما سابقًا من قِبل أفراد القوات المسلحة.

وجاء في نص بيان داعش، الذي حمل اسم “غزوة الثأر للشيخين” أنه ضمن غزوة الثأر للشيخين، فجّر جنود الخلافة سيارة مفخخة مركونة على بوابة معسكر المتردة في بلدة أم الأرانب جنوب شرقي سبها، ما أدى لمقتل عنصر على الأقل وإصابة آخرين وتدمير بوابة المعسكر وعدد من الآليات في المكان”. بحسب نص البيان.