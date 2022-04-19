مؤسسة النفط تعلن «القوة القاهرة» في ميناء البريقة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، في بيان، حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي؛ لاستحالة تنفيذ التزاماتها وتعاهداتها اتجاه السوق النفطي.

وقالت المؤسسة إن الخام الليبي يتعرض إلى موجة «إقفالات غير شرعية» في وقت تشهد فيه أسعار النفط انتعاشا كبيرا جراء زيادة الطلب العالمي عليه.

وحذر بيان المؤسسة من أن هذه الإقفالات سيكون لها «بالغ الضرر على الآبار والمكامن والمعدات السطحية لقطاع النفط»، إضافة الى فقدان خزينة الدولة لفرص بيعية محققة بأسعار قد لا تتكرر لعقود قادمة.

كما حذرت المؤسسة من أن إيقاف الإنتاج بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ستكون له «تداعياته على استقرار الشبكة العامة للكهرباء وخاصة المنطقة الشرقية»، إذ أن معظم المحطات الكهربائية تتغذى على الغاز المنتج من حقول الشركة.