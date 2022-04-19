شائعات عن قطيع من الضباع تثير المخاوف في غريان

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نقلاً عن شهود عيان معلومات تفيد بتجول قطيع من الضباع في المنطقة الجبلية المحاذية لمناطق غريان والعربان والرقيعات غرب البلاد.

وأظهرت صور، لم يتسنّ التأكد من صحتها وموقعها، مشهدًا لأحد الضباع التي تمكن أحد المواطنين من قتلها وسط تخوف من خطر القطيع الذي يهدد الأماكن الحضرية والزراعية في المنطقة، دون صدور أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي صحة هذه المعلومات.

وتعد البيئة الجبلية في شمال أفريقيا موطنًا طبيعيًا للضباع التي تعد من آكلة اللحوم حيث تقتات على الصيد بالإضافة إلى اعتماد بعض أنواعها على تناول الجيف وبقايا الطعام.

ويحذر خبراء من خطورة الاستهداف الجائر لهذه الحيوانات باعتبارها عامل مهم في التوازن البيئي مع وقوف العديد من أنواع الحيوانات على حافة الانقراض في ليبيا؛ بسبب اتساع دائرة الصيد الجائر وغياب المحميات الطبيعية.

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