وزارة الشؤون الاجتماعية تحيل للمصارف قيمة ستة أشهر من منحة الأولاد

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال، وفاء الكيلاني، إحالة منحة الأولاد للمصارف عن الأشهر الستة من أبريل حتى سبتمبر القادم، بعد استكمال صرف المنحة عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وكشفت الكيلاني أن المنحة استفاد منها مليون و86 ألفًا و898 أسرة، فيما بلغت إجمالي القيمة المصروفة للستة أشهر مليارين و46 مليونًا و685 ألفًا و800 دينار.

وقالت الكيلاني إن الوزارة أرسلت للمصارف ملحقًا عن العام 2021 بتاريخ 7 نوفمبر، وتعكف على إنهاء الملحق المتبقي للعام 2021 على أن يكون في حسابات المستفيدين قبل نهاية شهر رمضان.

وأضافت الوزيرة أنها أولت أهمية بملف المهجرين والنازحين، حيث بلغ عدد الأسر الجاهزة للصرف أكثر من عشرة آلاف أسرة.

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