بن شرادة: لا بد من توافق بين مجلسي النواب والدولة بشأن تجميد الإيرادات النفطية

رأى عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، أن استقلالية المؤسسات الليبية لا تتطلب سوى تمتع بعض رؤسائها بالشعور بالمسؤولية الوطنية.

وقال بن شرادة في تصريحات صحفية له، نقلتها صحيفة «الشرق الأوسط»: “لابد من وجود توافق ليبي بين مجلسي الدولة والنواب، بشأن تجميد الإيرادات النفطية، أو على أي آلية لإداراتها لضمان تحييدها وبقية مصادر الدخل والثروة الليبية عن الصراع الحكومي”.

وربط بين توقيت حديث المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز المدعوم بمباركة السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، حول تلك المؤسسات السيادية، وخصوصاً الوطنية للنفط، وبين ما باتت تمثله دول الشمال الأفريقي، وفي مقدمتهم ليبيا، بحجم احتياطاتها المرتفعة من الغاز والنفط، من أولوية لواشنطن وبقية العواصم الأوروبية، في ظل مساعيهم لتعويض الغاز الروسي، وذلك في إطار تبريره لتصاعد الشكوك الليبية حول وجود مصالح أوروبية وأمريكية «وراء ستار اهتمامهم بوضعية المؤسسات الليبية».

وأضاف “هناك كثرة للقاءات بعض رؤساء تلك المؤسسات الليبية خلال الفترة الأخيرة مع سفراء غربيين، دون إثبات الحاجة القانونية والفنية لعقد تلك اللقاءات”.

وتابع “تصريحات ويليامز ونورلاند حول المؤسسات والعوائد، تعد هروباً للأمام، ومحاولة للتشويش على الفشل في مواجهة مأزق الصراع على السلطة بالبلاد، جراء تبنيهما خيار عدم الاعتراف بأي من الحكومتين المتصارعتين، واستمرار التواصل مع قياداتهما في الوقت ذاته، مما ساهم في زيادة تعقيد المشهد وإرباكه”.