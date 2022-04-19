ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

19 April, 2022

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على ميناء البريقة النفطي لاستحالة تنفيذ التزاماتها وتعاهداتها اتجاه السوق النفطي ،وذلك ضمن الموجة الرابعة من الاغلاقات التي طالت خام البريقة والمؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت المؤسسة إنه و في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط إنتعاشا كبيرًا نظرا لزيادة الطلب العالمي عليه، الأمر الذي تستغله كل الدول المنتجة لزيادة ايراداتها النفطية، يتعرض الخام الليبي لموجة اقفالات غير شرعية، سوف يكون لها بالغ الضرر على الآبار والمكامن والمعدات السطحية لقطاع النفط، بالاضافة الى فقدان خزينة الدولة لفرص بيعية محققة بأسعار قد لا تتكرر لعقود قادمة.

وحذّرت المؤسسة الوطنية للنفط ان ايقاف الانتاج بشركة سرت لانتاج وتصنيع النفط والغاز ستكون له تداعياته على استقرار الشبكة العامة للكهرباء وخاصة المنطقة الشرقية إذ أن معظم المحطات الكهربائية تتغذى على الغاز المنتج من حقول الشركة.