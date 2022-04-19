الدبيبة يعود من الجزائر بعد زيارة تصدرت أجندتها الانتخابات

أنهى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مساء الإثنين، زيارة رسمية استغرقت ساعات إلى الجزائر التقى خلالها برئيس البلاد عبدالمجيد تبون، وتصدر ملف الانتخابات المحادثات.

وكان في توديع الدبيبة عند مغادرته مطار «هواري بومدين» الدولي بالجزائر العاصمة، رئيس الحكومة، أيمن بن عبدالرحمان، ووزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، ووزير الداخلية كمال بلجود.

ولدى استقباله من طرف الرئيس تبون، أوضحت الرئاسة الجزائرية أن الطرفان تناولا خلال اللقاء عددا من الملفات أهمها الانتخابات المقبلة في ليبيا، حيث «أبرز الدبيبة تصور حكومته لإنجاز هذا المشروع المهم والانتقال بليبيا من المرحلة الانتقالية إلى الاستقرار».

وتطرق الدبيبة إلى «الدور المهم للجزائر في دعم هذه الانتخابات وضرورة إجرائها في أقرب وقت ممكن»، إلى جانب «دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين لا سيما في مجال النفط والغاز في ظل الظروف العالمية» الراهنة.

– الدبيبة من الجزائر: الحكومة ستقوم بخطوات رادعة حيال العبث بثروات الشعب الليبي

– الدبيبة يسلم الرئيس الجزائري الإطار العام لخطة عودة الأمانة للشعب لإجراء الانتخابات

– تبون يؤكد للدبيبة دعمه الكامل لحكومة الوحدة الوطنية وإجراء الانتخابات التشريعية

– رئيس الوزراء الجزائري يستقبل الدبيبة والوفد المرافق له بمطار هواري بومدين

– الدبيبة يتوجه إلى الجزائر في زيارة رسمية رفقة وزراء

الدبيبة يسلم تب ون الإطار العام لخطة «عودة الأمانة للشعب»

بدورها، قالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بيان، إن الدبيبة سلّم تبون الإطار العام لخطة «عودة الأمانة للشعب» لإجراء الانتخابات. موضحة أن هذا الإطار يتضمن «الإجراءات التي قامت بها الحكومة لتنفيذ الانتخابات وكذلك الرؤية العامة بهذا الشأن»، وشددت على أن الخطة «تتطلب دعما إقليميا ودوليا لتنفيذها».

وأعرب تبون عن دعمه لهذه «الخطوات والتنسيق الدولي بشأنها والتحضير لعقد مؤتمر دولي تستضيفه الجزائر دعما لإجراء الانتخابات في ليبيا»، وفق البيان.

والخطة المعنية أعلن عنها الدبيبة في 12 فبراير الماضي، وتستهدف إجراء انتخابات برلمانية في 30 يونيو 2022، لإنهاء جميع الأجسام السياسية الموجودة.

وتأتي زيارة الدبيبة في وقت تعيش ليبيا حالة انقسام سياسي منذ تكليف مجلس النواب، مطلع مارس الماضي، فتحي باشاغا، برئاسة حكومة جديدة وسط رفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.