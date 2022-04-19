وليامز تعلن اختتام لجنة المسار الدستوري الليبي اجتماعاتها في القاهرة

العنوان – القاهرة

أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز أن لجنة المسار الدستوري الليبي المؤلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اختتمت اجتماعاتها اليوم الثلاثاء في القاهرة، برعاية الأمم المتحدة واستضافة جمهورية مصر العربية.

وأضافت وليامز أنه على مدار أسبوع، جرت المشاورات بين أعضاء اللجنة في أجواءٍ توافقيةٍ حيث تم مناقشة عدد من القضايا بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة والاتفاق على استمرار اللقاءات عقب عيد الفطر المبارك لاستكمال المشاورات.

وذكرت أن لجنة المسار الدستوري أجرت اجتماعات بينية مغلقة، يسرت الأمم المتحدة النقاشات العامة على مدى الأيام الماضية وقدّم فريق الخبراء إيضاحات فنية حول جملة من القضايا الدستورية الهامة مستشهدين بتجارب دستورية من عدد من البلدان في المنطقة والعالم.

وأوضحت المستشارة أن الأمم المتحدة تسعى للبناء على التوافق الذي تحقق بين المجلسين مطلع العام الجاري وذلك لإعادة تفعيل المسار الانتخابي وتلبية طموح الشعب الليبي الذي يؤمن أن الحل النهائي للمراحل الانتقالية المتعاقبة والأزمات المترتبة عليها، والتي تهدد استقرار البلاد، يأتي عبر انتخابات تستند إلى إطار دستوري سليم وإطار انتخابي بمدد زمنية محددة.

وأكدت وليامز أن هذه الجولة من مشاورات المسار الدستوري الليبي تأتي في إطار المبادرة التي أطلقتها مطلع الشهر الماضي بهدف المضي قدماً للتوصل إلى إطار دستوري وتشريعي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب فرصة ممكنة.

وأعربت الأمم المتحدة مجددًا عن امتنانها لحكومة جمهورية مصر العربية على استضافتها هذه الجولة من اجتماعات اللجنة، ودعمها مساعي الأمم المتحدة في ليبيا الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.