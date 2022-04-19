لنقي: لن يستمر عناد الدبيبة طويلًا في تسليم السلطة لباشاآغا

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي إن إغلاق مواقع إنتاج وتصدير النفط هو نتيجة غياب هيبة الدولة في ظل غياب قيام جيش موحد.

لنقي وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أضاف: “ورقة النفط واللعب بها سيكون مردودها عكسيًا على جميع الأطراف ولن تسمح الدول المتدخلة في الشأن الليبي باستمرار غلق موانئ التصدير لفترة طويلة”، وفق تقديره.

واعتبر لنقي أن أمر حكومة فتحي باشاآغا محسوم، ولن يستمر عناد رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة طويلًا في تسليم السلطة.

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