مؤسسة النفط تعلن حالة القوة القاهرة على ميناء الحريقة النفطي

أخبارليبيا24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء. حالة القوة القاهرة على ميناء البريقة النفطي. مؤكدة أن الموجة الرابعة من الإغلاقات تطال خام البريقة.

وأوضحت المؤسسة عبر حسابها على “فيسبوك”. أن إعلان حالة القوة القاهرة على ميناء البريقة النفطي يأتي لاستحالة تنفيذ التزاماتها وتعاهداتها تجاه السوق النفطي.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يأتي في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط انتعاشا كبيرًا نظرًا لزيادة الطلب العالمي عليه. الأمر الذي تستغله كل الدول المنتجة لزيادة إيراداتها النفطية.

وذكرت المؤسسة أن الخام الليبي يتعرض لموجة إقفالات غير شرعية، سوف يكون لها بالغ الضرر على الآبار والمكامن والمعدات السطحية لقطاع النفط.

ولفتت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن هذه الإقفالات تؤدي إلى فقدان خزينة الدولة لفرض بيعية محققة بأسعار قد لا تتكرر لعقود قادمة.

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط. أن إيقاف الإنتاج بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ستكون له تداعياته على استقرار الشبكة العامة للكهرباء وخاصة المنطقة الشرقية. إذ أن معظم المحطات الكهربائية تتغذى على الغاز المنتج من حقول الشركة.

يشار إلى محتجون أقدموا على إغلاق عدد من الحقول حتى تتسلم الحكومة الليبية الملفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا لمهامها عقب رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة التسليم.