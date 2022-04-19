الوطنية للنفط تعلن حالة القوة القاهرة على ميناء البريقة النفطي

العنوان – طرابلس

قالت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء إن الموجة الرابعة من الإغلاقات تطال خام البريقة وتعلن حالة القوة القاهرة على ميناء البريقة النفطي.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على ميناء البريقة النفطي لاستحالة تنفيذ التزاماتها وتعاهداتها تجاه السوق النفطي.

وأفادت أن الخام الليبي يتعرض لموجة إقفالات غير شرعية، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط إنتعاشا كبيرًا نظرا لزيادة الطلب العالمي عليه، الأمر الذي تستغله كل الدول المنتجة لزيادة ايراداتها النفطية.

وأوضحت المؤسسة أنه سوف يكون لهذه الإقفالات بالغ الضرر على الآبار والمكامن والمعدات السطحية لقطاع النفط، بالاضافة الى فقدان خزينة الدولة لفرص بيعية محققة بأسعار قد لا تتكرر لعقود قادمة.

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط من إيقاف الإنتاج بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز الذي ستكون له تداعياته على استقرار الشبكة العامة للكهرباء وخاصة المنطقة الشرقية إذ أن معظم المحطات الكهربائية تتغذى على الغاز المنتج من حقول الشركة.