نصية: الهروب إلى اختراع آليات للإنفاق بعيدًا عن أسس الدولة ماهو إلا تكريس لاستمرار الفوضى

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إن الحديث كثر هذه الأيام من بعض السفراء والمسؤولين الدوليين حول استقلال المصرف المركزي ومؤسسة النفط والمؤسسة الليبية للاستثمار، وضرورة حمايتها من التجاذبات السياسية، مشيرًا إلى أن هناك من ذهب بعيداً للتفكير في آلية إنفاق بديلة عن القوانين واللوائح الليبية.

نصية وفي تصريحات نقلتها صحيفة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين، رأى أن الهروب إلى اختراع آليات للإنفاق بعيدًا عن أسس الدولة، ما هو إلا تكريس لاستمرار الفوضى والتدخل الخارجي وإهدار للموارد.

وتابع نصية: “لذلك لا بد من علو الصوت ومواجهة هذا العبث الدولي والإقليمي؛ وإيجاد الحلول التي تقود إلى استعادة الدولة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية