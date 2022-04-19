السائح يؤكد تشخيص 3 حالات بمرض الجذام المعدي في ليبيا

أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح صحة الأنباء المتداولة عن تشخيص حالة مصابة بمرض الجذام شهر مارس الماضي، مؤكدًا تماثلها للشفاء.

وأضاف السائح، في منشور، أن عدد الحالات المكتشفة في ليبيا بالكامل هي 3 حالات، اثنتان منها في المنطقة الشرقية وحالة واحدة في المنطقة الغربية، مشيرًا إلى أن المرض تحت السيطرة وعلاجه متوفر، داعيًا المواطنين إلى عدم الخوف.

وأوضح السائح أن مرض الجذام من الأمراض المستوطنة في ليبيا، كاشفًا عن خطة تبناها المركز الوطني لمكافحة الأمراض لاستئصال المرض البكتيري المعدي من البلاد.

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