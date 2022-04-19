المستشار صالح  يطالب رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام بمحاسبة المخالفين لقرار المجلس بشأن عدم التعامل مع حكومة الدبيبة 

طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام بمحاسبة المخالفين لقرار المجلس بشأن عدم التعامل مع حكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية.

جاء ذلك في خطاب وجهه المستشار صالح، لكل المسؤولين في القضاء ومحافظ المركزي ورئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد، طالب فيه محاسبة المخالفين لقرار مجلس النواب بمنع مؤسسات الدولة والإدارات والمصالح العامة والبعثات الدبلوماسية من التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية بأي شكل من الأشكال

وكان مجلس النواب قد أصدر أمراً للجهات الداخلية والدولية بوقف التعامل مع حكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية ، وحصر تعاملها مع حكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، باعتبارها السلطة التنفيذية صاحبة الشرعية وفقاً لقرار مجلس النواب.