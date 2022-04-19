مكافحة الأمراض: تسجيل 46 حالة مصابة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في تقرير الأسبوع الوبائي الخامس عشر للعام 2022 أن عدد الحالات المصابة بكورونا في ليبيا بلغ 46 حالة بنسبة بلغت 3% قيما جرى الأسبوع الماضي تسجيل 61 حالة بنسبة إصابة بلغت 3%.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن عدد الوفيات بلغ 3 حالات مقارنة بـ 4 حالات الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد العينات التي جرى فحصها هذا الأسبوع 1,769 عينة فيما جرى خلال الأسبوع الوبائي الماضي فحص 1,866 عينة.

وأشار المركز إلى زيادة عدد المطعمين بالجرعة الأولى ضد فيروس كورونا 2,214,303 مطعم وعدد المطعمين بالجرعة الثانية 1,140,236 مطعم كما بلغ عدد المطعمين بالجرعة التعزيزية 96,813 مطعم.