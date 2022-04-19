المالية تسيل مرتبات أبريل للقطاعات الممولة من الخزانة العامة

باشرت وزارة المالية بحكومة الوحدة تسيل مرتبات شهر أبريل للقطاعات الحكومية كافة الممولة من الخزانة العامة.

وبحسب بيانات رسمية، فمن المتوقّع أن تستهدف حوالات المرتبات عن أبريل أكثر من مليوني موظف، تُموّل مرتباتهم من الخزانة العامة حيث بلغ الإنفاق على بند المرتبات السنة الماضية 33,1 مليار دينار، أي ما يعادل 39 % من نسبة المصروفات العامة للسنة السابقة.

ورجحت وزارة المالية أن تبلغ مدفوعات الخزانة العامة عن المرتبات عام 2022 نحو 60 مليار دينار، في حال اعتماد جدول مرتبات موحد للعاملين في الدولة.

يأتي التسريع في صرف مرتبات شهر أبريل لدعم القوة الشرائية للمواطنين بالتزامن مع شهر رمضان مع إعلان عدد من المصارف التجارية ورود منحة الأبناء عن 6 أشهر .

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