النائب المصري أحمد أباظة يحذر من عودة استخدام السلاح في طرابلس والعودة بالعملية السياسية لمربع الصفر

أكد وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري النائب أحمد أباظة في تصريحات صحفية، أكد رفضه لما قامت به بعض الأطراف من حشد للعناصر العسكرية في طرابلس للتأثير على مباحثات القاهرة، قائلا إن هذه الأطراف لا تسعى لمصلحة أمن واستقرار ليبيا بل تسعى لمصالح خاصة وتنفيذ أجندات خارجية.

وحذر النائب من خطر عودة استخدام السلاح في طرابلس للضغط من أجل تحقيق مآرب شخصية، مشيرا إلى أن ذلك سيضر بالعملية السياسية الليبية ويعيد الأمور إلى مربع صفر.

وطالب أباظة الأطراف الليبية بضبط النفس، معربًا عن أمله في أن تنجح مباحثات القاهرة في رأب الصدع باعتباره طوق نجاة لدرء الإرهاب في المنطقة.

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