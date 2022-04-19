عقيلة صالح يطالب عدم التعامل مع الحكومة منتهية الولاية – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. بعدم التعامل بأي شكل من الأشكال أو التخاطب باسم حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.

ووجه صالح خطابًا. إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام. ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة. ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد بعدم التعامل معها.

وشدد على جميع المؤسسات. والإدارات والمصالح والشركات العامة. والخاصة وكذلك البعثات الدبلوماسية. بعدم التعامل بأي شكل من الأشكال أو التخاطب باسم حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.

ودعا إلى العمل على إقفال وتجميد كافة سجلات القرارات والدفاتر الخاصة بالصادر والوارد المتعلقة بمراسلات الحكومة منتهية الولاية.

وأكد رئيس المجلس. على أن يكون التعامل مع الحكومة الليبية دون غيرها باعتبارها السلطة التنفيذية صاحبة الشرعية وفقاً لقرار مجلس النواب.