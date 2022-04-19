مجلس أمازيغ ليبيا: نرفض اجتماعات القاهرة ولا نعترف بمخرجاتها

أكد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا رفضه اللجنة المشكلة من البرلمان ومجلس الدولة المنعقدة في القاهرة، واصفا إياها بأنها جسم غير شرعي بدون أي صلاحية لإقرار أي تعديل دستوري أو صياغة أي قاعدة قانونية.

وذكر مجلس الأمازيغ، في بيان له، أن اللجنة المشكلة من البرلمان ومجلس الدولة المنعقدة في القاهرة، لا تمثل الأمازيغ في ليبيا، وان الممثل الشرعي لأمازيغ ليبيا هو مجلسهم الاعلى أو من يمثله مباشرة.

وأضاف البيان، أننا نشدد التأكيد على أن الحقوق اللغوية والهوياتية للأمازيغ وكذلك الحق في التقسيمات الجغرافية هي حقوق ثابتة غير قابلة للمساومة أو التنازل عنها.

واختتم البيان بالتأكيد على عدم الاعتراف بمخرجات هذه الاجتماعات مالم تصحح آلياتها وتبنى بطريقة صحيحة بشكل يعطي للأمازيغ حق المشاركة الفعلية والفعالة.