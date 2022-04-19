حكومة الوحدة: المفوضية أكدت معالجة صعوبات إجراء الانتخابات

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية أن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات مشددا على معالجة كل الصعوبات.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء لمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رفقة وزراء الداخلية خالد مازن والتربية والتعليم موسى المقريف والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف السائح أن المفوضية في انتظار القاعدة الدستورية التي سيتم على ضوئها تحديد المواعيد والتي تعتبر اختصاصا أصيلا للمفوضية.

وعقد لقاء موسع بين رئيس الحكومة والوزراء المرافقين مع لجنة الإدارة والمدير العام للمفوضية بشأن مراجعة المرحلة السابقة ومعالجة أي صعوبات تواجه إنجاز الانتخابات.

من جانبه أكد رئيس الحكومة أن كافة مؤسسات الدولة من وزارات ومؤسسات مستعدة لتقديم الدعم الكامل للمفوضية لإنجاز مهمتهم الوطنية التي يتطلع لها كل الليبيين، وأن هدف حكومة الوحدة الوطنية هو إجراء الانتخابات احتراما لرغبة وإرادة 3 مليون ليبي.