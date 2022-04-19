إعلان حالة القوة القاهرة على صادرات ميناء البريقة النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الثلاثاء، حالة القوة القاهرة على ميناء البريقة النفطي لاستحالة تنفيذ التزاماتها وتعاهداتها تجاه السوق النفطي بعد أن أقفله محتجون.

وحذرت المؤسسة، في منشور، من الضرر الذي تلحقه الإغلاقات النفطية على الآبار والمكامن والمعدات السطحية لقطاع النفط، بالإضافة إلى فقدان خزينة الدولة لفرص بيع محققة بأسعار قد لا تتكرر لعقود قادمة.

وأشارت إلى أن إيقاف الإنتاج بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ستكون له تداعياته على استقرار الشبكة العامة للكهرباء، وخاصة في المنطقة الشرقية لاعتماد محطاتها على الغاز المنتج حقول الشركة.

يُذكر أن المؤسسة أعلنت، في وقت سابق، حالة القوة القاهرة على صادرات ميناء الزويتية وحقلي الشرارة والفيل النفطيين، عقب قيام مجموعة من الأفراد بممارسة ضغوط على المستخدمين للمطالبة بتمكين حكومة باشاغا من السلطة وإقالة رئيس المؤسسة النفطية.

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