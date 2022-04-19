إعادة 4013 مهاجرًا إلى ليبيا ومصرع 95 وفقدان 381 خلال عام 2022

بنغازي 19 أبريل 2022 (وال)- أكدت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير نشرته عبر صفحتها الرسمية، أن أكثر من 4000 مهاجرًا أعيدوا إلى ليبيا 2022، بينما لقي 95 مصرعهم بحراً، فيما فُقد نحو 381 آخرين، وتم اعتراض (4013) شخصاً في وسط البحر االمتوسط، وإعادتهم إلى ليبيا منذ بداية العام الحالي ، مبينةً أن “من بين هؤلاء، هناك 122 قاصراً.

وأوضح التقرير أن الفترة من 10 إلى 16 أبريل أعيد 45 مهاجراً، في يناير الماضي واجه 95 مهاجراً مصيرهم المحتوم في محاولتهم عبور البحر المتوسط، بينما سجّل 662 آخرين في عداد المفقودين، موضحا أنه في العام الماضي، أوقف 32425 مهاجرا وأعيدوا إلى ليبيا.

وأفاد التقرير بأن “يوم الجمعة الماضي، شهد آخر حادث غرق لمهاجرين”، إذ “انقلب قارب خشبي صغير كان يحمل على متنه 35 شخصًا قبالة ساحل صبراتة في ليبيا” وقد “تم انتشال 6 جثث فقط بينما فقد أثر الـ29 الآخرين. (وال) هــ ش/ ر ت

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