فرانس برس: إغلاقات الحقول النفطية ستتسبب بخسارة ليبيا 600 ألف برميل يوميا

أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، فرانس برس، في تقرير لها أن ليبيا تقترب من خسارة نحو 600 ألف برميل يوميًا بسبب سلسلة الإغلاقات التي بدأت السبت للحقول والموانئ النفطية.

ونبهت الوكالة إلى أن تكرار عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية طيلة السنوات الماضية بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية أو حتى خلافات سياسية تسببت في خسائر تجاوزت 100 مليار دولار، حسب ما صرح به مصرف ليبيا المركزي.

وأشارت أيضا إلى أنه يجري تصدير نحو ربع إنتاج ليبيا من الخام يوميًا عبر ميناء الزويتينة النفطي، وهو يبعد 180 كلم عن بنغازي، ثاني أكبر مدن ليبيا.

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