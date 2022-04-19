الأعلى للأمازيغ يعلن رفضه لجنة المسار الدستوري ولمخرجاتها

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أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا. اليوم الثلاثاء. رفضه للجنة المسار الدستوري بين النواب والدولة وآلية عملها وما سينتج عنها.

واعتبر المجلس في بيان له. هذه اللجنة جسما غير شرعي لا صلاحية له في إقرار أي تعديل دستوري أو صياغة أي قاعدة قانونية.

وذكر المجلس الأعلى أنّهم لا يعترفون بأي مخرجات لاجتماعات القاهرة. مالم تصحح آلياتها وتبنى بطريقة صحيحة، وبشكل يُعطي الأمازيغ حق المشاركة بطريقة فعالة.

وأكد المجلس الأعلى. أنّ اللجنة المشكلة من قبل مجلسا النواب والأعلى للدولة لا تمثل أمازيغ ليبيا، وأنّ الممثل الوحيد هو المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا.

وشدد المجلس على أهمية الحقوق اللغوية والهوياتية للأمازيغ. مطالبًا حق التقسيمات الجغرافية، مقاطعات، أقاليم، دوائر انتخابية وهي حقوق ثابتة وغير مقابلة للمساومة.

وكانت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز. أعلنت اليوم الثلاثاء اختتام الجولة الراهنة لأعمال لجنة المسار الدستوري الليبي في القاهرة.

وأضافت وليامز في بيان لها أنه على مدار أسبوع جرت المشاورات بين أعضاء اللجنة في أجواءٍ توافقيةٍ.

وأكدت أنه تمت مناقشة عدد من القضايا بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة والاتفاق على استمرار اللقاءات عقب عيد الفطر المبارك لاستكمال المشاورات.