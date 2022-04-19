مؤسسة النفط: الخام الليبي يتعرض لموجة إقفالات غير شرعية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن الموجة الرابعة من الاغلاقات طالت خام البريقة، معلنة حالة القوة القاهرة على ميناء البريقة النفطي.

وجاء في بيان مؤسسة النفط على فيسبوك، أن المؤسسة ” تعلن حالة القوة القاهرة على ميناء البريقة النفطي لاستحالة تنفيذ التزاماتها وتعاهداتها تجاه السوق النفطي”.

وتابع البيان؛ “وفي الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط انتعاشا كبيرًا نظرا لزيادة الطلب العالمي عليه، الأمر الذي تستغله كل الدول المنتجة لزيادة ايراداتها النفطية، يتعرض الخام الليبي لموجة اقفالات غير شرعية، سوف يكون لها بالغ الضرر على الآبار والمكامن والمعدات السطحية لقطاع النفط”، بالإضافة إلى “فقدان خزينة الدولة لفرص بيعية محققة بأسعار قد لا تتكرر لعقود قادمة”.

وختم البيان موضحًا أن مؤسسة النفط تحذر من أن “ايقاف الإنتاج بشركة سرت لانتاج وتصنيع النفط والغاز ستكون له تداعياته على استقرار الشبكة العامة للكهرباء وخاصة المنطقة الشرقية إذ أن معظم المحطات الكهربائية تتغذى على الغاز المنتج من حقول الشركة”.