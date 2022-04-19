بإيقاف مرتبات الأمن الداخلي..لجنة الداخلية تتهم الدبيبة بتعمد تجويع 5000 عائلة

العنوان – طبرق

استنكرت لجنة الداخلية بمجلس النواب الليبي إيقاف صرف مرتبات منتسبي جهاز الأمن الداخلي بالمنطقة الشرقية من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن هذا الأمر يدخل ضمن سياسة ممنهجة لهدم الأجهزة الأمنية التخصصية وتجويع منتسبيها وعائلاتهم ، خصوصا خلال شهر رمضان.

وأكدت لجنة الداخلية أن الدبيبة تعمد إيقاف صرف مرتبات منتسبي جهاز الأمن الداخلي منذ شهر يناير من العام الجاري رغم مخاطبة نائب رئيس الحكومة، و وزير المالية ، وإعلام هيئة الرقابة الإدارية.

وأفادت اللجنة أن الدبيبة تعمد عدم صرف أي ميزانية للجهاز بالمنطقة الشرقية منذ توليه لمهام الحكومة في عام 2021م وقيامها في المقابل بصرف أكثر من 60 مليون دينار ليبي لرئاسة الجهاز الموازية في طرابلس والتي يسيطر عليها أحد أعتى أفراد المليشيات.

وحملت لجنة الداخلية بمجلس النواب الليبي رئيس حكومة تصريف الأعمال كامل المسؤولية القانونية لقيامه بتجويع أكثر من 5000 عائلة ليبية من عائلات منتسبي جهاز الأمن الداخلي.

وناشدت اللجنة رئاسة المجلس الرئاسي ، ورئاسة مجلس النواب الليبي التدخل بشكل عاجل لصرف مرتبات واحتياجات رئاسة وفروع جهاز الأمن الداخلي بالمنطقة الشرقية.