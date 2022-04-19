المقريف يطلع على الملفات الخاصة بتطوير التعليم

ليبيا- عقد وزير التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال موسى المقريف اجتماعًا مع المجلس الاستشاري لتطوير التعليم.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن المجتمعين ناقشوا بحضور مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء الملفات المحالة للمجلس، ومن بينها تطوير مركز الثوثيق والمعلومات والاحتياط العام والعجز في المعلمين وتطوير التعليم.

وفي سياق ذي صلة، التقى المقريف بمراقبي التربية والتعليم ببلديات المرج وجردس العبيد والقرة البوللي وعدد من أعيان الأخيرة، لمناقشة سير العملية التعليمية وعدد من الإجراءات الإدارية الخاصة بالمراقبات ومدى جاهزيتها لانطلاق الفصل الدراسي الثاني.

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