المصارف التجارية تباشر إجراءات توزيع علاوة الأبناء عن 6 أشهر

أعلنت عدد من المصارف التجارية ورود منحة الأبناء عن 6 أشهر؛ تمهيدًا لإضافتها في حسابات الزبائن المستفيدين من المنحة

وأوضحت إدارات المصارف التجارية أن القيمة المحالة تستهدف أشهر يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر ، نوفمبر، وديسمبر لسنة 2020 م

وأعلنت ادارة مصرف الأمان و المصرف المتحد للتجارة والاستثمار ومصرف النوران عن إبلاغ عملائها برسائل نصية، في حال ورود القيمة في الحسابات دون أي خصم أو عمولة.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني في كلمة مصورة إن عدد الأسر المستفيدة قد بلغ مليوناً و86 ألفًا و898 أسرة، فيما بلغ إجمالي القيمة المصروف لستة أشهر أكثر من مليارين و46 مليونًا و 685 ألفًا و800 دينار.

كما أرسلت الوزارة ملحقًا عن سنة 2021 للمصرف، فيما تعكف على أن يكون المتبقي من العام الماضي في حسابات المستفيدين قبل نهاية شهر رمضان.

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