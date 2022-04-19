البعثة الأممية تدين هجوم أم الأرانب

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ما تردد عن هجوم بسيارة مفخخة الليلة الماضية استهدف منشأة عسكرية في بلدة أم الأرانب بجنوب غرب ليبيا.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أن المنشأة العسكرية المستهدفة بالهجوم تديرها القوات المسلحة العربية الليبية.

وأضافت البعثة الأممية أنه بحسب ما ورد تبنى تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن الهجوم مؤكدة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية في البيانات الصادرة عن القوات المسلحة.