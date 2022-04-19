إطلاق خطة شاملة لتأمين بني وليد خلال الأيام الأخيرة من رمضان وعيد الفطر

أطلقت مديرية أمن بني وليد، اليوم الثلاثاء، خطة أمنية ومرورية شاملة لحفظ الأمن داخل المدينة خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان وطيلة أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بني وليد، بشير الأسود، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الخطة الأمنية «ستكون شاملة من أجل تطبيق قوانين المرور وضبط حركة الشارع العام وتنظيم حركة السير ومنع الاختناقات المرورية بشكل عام خلال الفترتين الصباحية والمسائية».

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وقال الأسود، إن الخطة الأمنية تهدف إلى ضبط المخالفين وأخذ ما يلزم من التدابير والإجراءات الأمنية، التي تكفل أمن المدينة وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

دوريات شرطة تابعة لمديرية أمن بني وليد في أحد ميادين المدينة. (الإنترنت)

دوريات شرطة تابعة لمديرية أمن بني وليد في أحد ميادين المدينة. (الإنترنت)