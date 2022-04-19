إيطاليا تسلم ليبيا زورقين بحريين من أصل 6 لصالح إدارة أمن السواحل

ليبيا- تسلمت وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال زورقين من أصل 6 زوارق بحرية مجهزة بأحدث التقنيات بالتنسيق مع السفارة الإيطالية بالعاصمة طرابلس.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن مراسيم الاستلام والتسليم تمت بين ممثلين عن الإدارة للعامة لأمن السواحل وإدارة العلاقات والتعاون في الوزارة والمندوب الأمني في السفارة، وبتخويل من الوزير خالد التيجاني.

وأضاف البيان أن الجانبين الليبي والإيطالي عقد اجتماعًا لتحديد موعد التدريب على الزوارق المستلمة الذي تقرر البدء فيه في الـ23 من أبريل الجاري، وإحالة القوائم بقطع الغيار لإجراء الصيانة الدورية للقطع البحرية العاملة وتحديد موعد وصول بعض المعدات والمستلزمات التشغيلية اللازمة للإدارة.

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