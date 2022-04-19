العفو الدولية تتهم الأمن الداخلي باحتجاز مراسل 218 علي الريفاوي

واتهم تقرير لمنظمة العفو الدولية جهاز الأمن الداخلي بالمنطقة الشرقية بالقيام بحملة اعتقالات واسعة في مدينة سرت، شملت مراسل شبكة قنوات “218” علي الريفاوي، الذي اعتقل في 26 من مارس الماضي، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم بالنظر إلى أنه كانوا فقط يمارسون حقهم في التجمع السلمي والتعبير.

ورصد التقرير قيام مسلحين تابعين للجهاز باعتقال 10 أفراد من قبيلة القذاذفة عقب مظاهرة سلمية طالب فيها المحتجون المجتمع الدولي والحكومة بتقديم تعويضات لضحايا غارات حلف شمال الأطلسي الناتو الجوية عام 2011، كما استدعى الجهاز واستجوب متظاهرين آخرين، بينهم نساء، حول مشاركتهم في التظاهرة.

وأكدت المنظمة الحقوقية، نقلاً عن مصادر، أن مسلحي جهاز الأمن الداخلي قبضوا على رجال من المنازل والأماكن العامة، و قاموا أحيانًا بتغطية رؤوسهم بالكامل، واعتدوا عليهم بدنيًا، واقتادوهم إلى سيارات من دون لوحات، لافتة إلى أن وفد المنظمة الذي زار مدينة سرت في فبراير الجاري منع من التواصل مع السكان وإلى مضايقات من طرف مسلحي جهاز الأمن الداخلي.

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