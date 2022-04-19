اختتام الجولة الراهنة لأعمال لجنة المسار الدستوري الليبي في القاهرة – أخبار ليبيا 24

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أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز. اليوم الثلاثاء اختتام الجولة الراهنة لأعمال لجنة المسار الدستوري الليبي في القاهرة.

وأضافت وليامز في بيان لها أنه على مدار أسبوع جرت المشاورات بين أعضاء اللجنة في أجواءٍ توافقيةٍ.

وأكدت أنه تمت مناقشة عدد من القضايا بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة والاتفاق على استمرار اللقاءات عقب عيد الفطر المبارك لاستكمال المشاورات.

وأفادت أن لجنة المسار الدستوري أجرت اجتماعات بينية مغلقة. وقدّم فريق الخبراء إيضاحات فنية حول جملة من القضايا الدستورية الهامة. مستشهدين بتجارب دستورية من عدد من البلدان في المنطقة والعالم.

وذكرت أن الأمم المتحدة تسعى للبناء على التوافق الذي تحقق بين المجلسين مطلع العام الجاري وذلك لإعادة تفعيل المسار الانتخابي وتلبية طموح الشعب الليبي.

وأوضحت أن هذه الجولة من مشاورات المسار الدستوري الليبي تأتي في إطار المبادرة التي أطلقتها مطلع الشهر الماضي بهدف المضي قدماً للتوصل إلى إطار دستوري وتشريعي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب فرصة ممكنة.