بعثة الأمم المتحدة تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف معسكر تابع للواء طارق بن زياد المعزز بمنطقة أم الأرانب

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهجوم بسيارة مفخخة الليلة الماضية قرب معسكر تابع للواء طارق بن زياد المعزز بالقوات المسلحة العربية الليبية في منطقة أم الأرانب.

البعثة الأممية، وفي بيان لها، قالت: “أفيد بأن “تنظيم الدولة الإسلامية” قد تبنى المسؤولية عن هذا الهجوم، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية حسبما ورد في التصريحات الصادرة عن مسؤولين عسكريين”.

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد تبنى العملية الإرهابية التي استهدفت معسكر الدوريات الصحراوية بأم الأرانب، معتبراً أن تلك العملية هي ثأر لعنصرين تم تصفيتهما سابقا من قِبل أفراد القوات المسلحة.

وجاء في نص بيان داعش، الذي حمل اسم “غزوة الثأر للشيخين” أنه “ضمن غزوة الثأر للشيخين، فجّر جنود الخلافة سيارة مفخخة مركونة على بوابة معسكر لميليشيات حفتر المتردة في بلدة أم الأرانب جنوب شرقي سبها، ما أدى لمقتل عنصر على الأقل وإصابة آخرين وتدمير بوابة المعسكر وعدد من الآليات في المكان”، بحسب نص البيان.