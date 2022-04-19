نادية عمران: البعثة الأممية ترتكب جريمة في حق الليبيين

قال عضو هيئة صياغة الدستور، نادية عمران، بعثة الأمم المتحدة ترتكب جريمة في حق الليبيين بتدخلها السافر في الشأن الدستوري ومحاولة زعزعة ثوابته والنيل من مرتكزاته.

وأضاف «عمران»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»،أن البعثة الأممية اعتمدت على إيضاحات نقدية قدمها ما يُسمى فريق الخبراء، تنبىء بوضوح أنهم غير مطلعين على الشأن الدستوري، وليست لهم الدراية الكافية بذلك.

وتابعت «لم يُدرس مشروع الدستور بعين الخبير، فكان ما قدموه غاية في الركاكة والضحالة وعدم الصحة».

ووصفت تصريحات المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، قائلة، «تصريحات وليامز غير دقيقة بشأن التوافق بين المجلسين، فلم يتم بينهما حتى الآن أي توافق، وهناك معارضة واضحة لمنع العبث بمشروع الدستور».

واختتمت قائلة، «على البعثة ومن وراءها التوقف عن هذا العبث واحترام إرادة الليبيين والتركيز على المهمة التي أُنشئت من أجلها، وفقا لقرارات مجلس الأمن بالخصوص».