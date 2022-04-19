“أخبارليبيا24” تعلن تضامنها مع صحيفة المرصد وترفض تكفيرها من قبل المدعو “محمود عبدالعزيز”

أخبارليبيا24

تعلن وكالة “أخبارليبيا24”. رفضها واستهجانها لاتهام الزملاء في صحيفة المرصد الليبية. من قبل المدعو محمود عبدالعزيز عضو جماعة الإخوان المسلمين بالكفر.

وتؤكد الوكالة. تضامنها ووقوفها إلى جانب الصحيفة رفضًا لمبدأ التكفير والترهيب الذي تعتمده وتنتهجه جماعة الإخوان المسلمين ضد مخالفيها.

وتدعو وكالة “أخبارليبيا24”. إلى محاسبة المدعو محمود. وإيقافه عند حده خصوصًا أنه قام بوصف الزملاء في الصحيفة بأنهم يحاربون الله ورسوله وأنهم كفرة. مايعتبر دعوة للقتل وسفك الدماء بإخراجهم عن الملة.

وكان الإخواني محمود عبدالعزيز. اتهم الصحيفة بالكفر وبأنها صحيفة متطرفة ضد نهج الغرياني المعتدل وتسير على خطى الدين السعودي. حسب وصفه.

وتهجم المدعو عبدالعزيز. على الصحيفة كان على خلفية تناولها لخبر منح الإذن من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. للمفتي المعزول الصادق الغرياني بتدشين مدارس دينية.

وقال الإخواني :”إن صحيفة المرصد تحارب الله ورسوله. يحاربون الوسطية. بل وتعدى ذلك ووصفهم بالضالين وأبى جهل وأبى لهب وأبى قطرة”.

وكان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة منح في منتصف الشهر الجاري المفتي المعزول الصادق الغرياني. إذنًا بقرار رسمي رقمه 709 لإنشاء مدارس دينية لمراحل التعليم الأساسي والثانوي.

وأصدر الغرياني. قرارًا لوضع قرار الدبيبة موضع التنفيذ ويوجه بإنشاء المدارس الدينية للتعليم الابتدائي والثانوي بمختلف البلديات المستهدفة.

يشار إلى أن قرار الدبيبة. استند في صيغته على القانون 3/2015 الصادر عن المؤتمر العام. بعد انتهاء ولايته والذي رفضت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج. التعامل به أو منح إذن لإنشاء هذه المدارس.