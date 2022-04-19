نقيب الأطباء: وعود الدبيبة كانت كاذبة مرارًا وتكرارًا ومتفائلون بوعود الحكومة الليبية

اتهم نقيب الأطباء، محمد الغوج، رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة بالتراجع عن وعوده للنقابة؛ بحجة عدم وجود ميزانية رغم زيادة القطاعات الأخرى.

وقال الغوج، في تصريحات نقلها موقع “العين الإخبارية”، إن وعود الدبيبة كانت كاذبة مرارًا وتكرارًا، لافتا إلى أن خيار الإضراب عن العمل يتضرر منه المواطنون وليس الحكومة.

وأضاف: “النقابة تدرس خطوات أخرى للتصعيد على أن تبدأ تنفيذها من الأسبوع المقبل، وتم التواصل مع وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل، ووعدنا بتنفيذ طلبات أطباء ليبيا والجيش الأبيض فور استلام الحكومة مهامها من طرابلس”.

واختتم بقوله: “متفائلون بوعود الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، ونتمنى توليها السلطة قريبًا من طرابلس وإنهاء تمسك الدبيبة بالسلطة لما سببه من أزمات لأطباء ليبيا”.