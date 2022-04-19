المحجوب: الأعمال القتالية مستمرة ولن تتوقف حتى يتم  القضاء على وجود التنظيمات الإرهابية

ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش اللواء خالد المحجوب إن وحدات القوات المسلحة نجحت في قتل اثنين وجرح أخر من عناصر داعش الإرهابي.

المحجوب وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أوضح أن الحادث وقع خلال عملية أمنية استهدفت موقعًا للتنظيم، شرقي مدينة القطرون، الواقعة جنوبي البلاد.

وأشار إلى أن الأعمال القتالية مستمرة ولن تتوقف حتى يتم القضاء على وجود التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة في الصحراء بالجنوب.

وبين أن هناك توقعات بأن هذه المجموعة للتنظيم الإرهابي يقودها شخص يدعى معتز أحمد، المرصود من قبل أجهزة القوات المسلحة.

وقال المحجوب: “لا خسائر بشرية بين القوات”، مضيفًا أن تنظيم داعش وفي محاولة يائسة لإثبات قدرته على القيام بعمليات إرهابية، قام بتفجير سيارة مفخخة بتقنية التشغيل عن بعد أمام معسكر سرية الدوريات الصحراوية التابع للواء طارق بن زياد المعزز بمنطقة أم الأرانب، مؤكدًا على عدم وجود خسائر بشرية بين القوات.

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