صالح يطلب من مؤسسات الدولة إيقاف التعامل مع حكومة الوحدة

خاطب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، كلاً من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ومحافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد، مطالبًا إياهم بعدم التعامل بأي شكل من الأشكال أو التخاطب باسم حكومة الوحدة.

وجاء في الكتاب المرسل من رئيس مجلس النواب، أنه و”بموجب قرار مجلس النواب القاضي بانتهاء ولاية حكومة الوحدة بتاريخ 2022/12/24، وقرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 م بشأن سحب الثقة منها؛ فإنه يطلب العمل على إقفال و تجميد سجلات القرارات والدفاتر الخاصة بالصادر والوارد كافة المتعلقة بمراسلات الحكومة منتهية الولاية.”

كما طالب الكتاب المخاطبين بأن يكون التعامل مع الحكومة الليبية دون غيرها، باعتبارها السلطة التنفيذية صاحبة الشرعية وفق قرار مجلس النواب سالف الذكر، بحسب ما جاء في الكتاب.

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