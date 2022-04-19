الدبيبة: هدفنا إجراء الانتخابات احتراما لرغبة 3 ملايين ليبي

زار عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لمراجعة المرحلة السابقة ومعالجة أي صعوبات تواجه إنجاز الانتخابات.

ورافق الدبيبة، خلال الزيارة، وزراء الداخلية خالد مازن والتربية والتعليم موسى المقريف والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

وعقد الدبيبة لقاء موسع بين الوفد المرافق له ولجنة الإدارة والمدير العام لمفوضية الانتخابات، والذي أكد جاهزيتهم لإجراء الانتخابات، مضيفا أن الصعوبات تمت معالجتها وأن المفوضية في انتظار القاعدة الدستورية التي سيتم على ضوئها تحديد المواعيد التي تعتبر اختصاصا أصيلا للمفوضية.

وأكد الدبيبة أن مؤسسات الدولة من وزارات ومؤسسات مستعدة لتقديم الدعم الكامل للمفوضية لإنجاز مهمتها الوطنية التي يتطلع لها كل الليبيين، وأن هدف حكومة الوحدة الوطنية هو إجراء الانتخابات احتراما لرغبة وإرادة 3 مليون ليبي.