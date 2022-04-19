السايح يؤكد جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات

أكد رئيس لجنة إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات، مشيرًا إلى معالجة كافة الصعوبات بانتظار القاعدة الدستورية التي سيتم على ضوئها تحديد المواعيد.

جاء ذلك أثناء زيارة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إلى مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الثلاثاء، رفقة عدد من وزراء حكومته.

بدوره، أشار الدبيبة إلى جاهزية مؤسسات ووزارات الدولة كافة لتقديم الدعم الكامل للمفوضية لإنجاز الانتخابات احترامًا لرغبة وإرادة ثلاثة ملايين ليبي.

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