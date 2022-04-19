دردور: زيارة الدبيبة إلى الجزائر تأتي في سياق المناكفة بما يحصل في مصر

ليبيا – رأى المحلل السياسي الموالي لحكومة الوحدة فرج دردور أن زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة تأتي في سياق المناكفة بما يحصل في مصر، في إشارة لاجتماعات اللجنة الدستورية المؤلفة من مجلسي النواب والدولة.

دردور وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري قال: إن الجزائر ومصر على نقيض دائم، خاصة في ما يتعلق بالملف الليبي،معربًا عن اعتقاده أن الدبيبة يبحث عن دعم يقابل التدخل المصري، وأن استقباله بهذه الطريقة يعني دخول الجزائر في الاستقطاب الحاصل بليبيا، وعزمها دعم حكومة الوحدة.

وتابع: “الجزائر لن تسمح لمصر بالعبث في ليبيا، وقد تقدم دعمًا لحكومة الدبيبة بشكل أو بآخر، فهي مؤثرة في الشأن الأفريقي، وعلاقاتها جيدة بالدول الأوروبية وأميركا، وروسيا أيضًا، وتستطيع التدخل دبلوماسيًا بحيث تحد من ضغط بعض الدول الكبرى والإقليمية على حكومة الدبيبة”.

وأشار دردور إلى تلويح الدبيبة من الجزائر باتخاذ خطوات رادعة تجاه من يوقفون إنتاج وتصدير النفط، مضيفًا: “قد يتجسد ذلك في دعم جزائري لفتح الإنتاج، خاصة أن الحقول المغلقة قريبة جدًا من الحدود الليبية الجزائرية باتجاه الجنوب الغربي الليبي”.

وفي الجانب التشريعي، رأى دردور أن الزيارة تعبر عن رفض الجزائر لخريطة طريق مجلس النواب، قائلًا: “الجزائر تعلم أن مجلس النواب مرتهن لمصر، ويخدم مصالحها المعرقلة للملف الليبي، وخليفة حفتر ما زال يكنّ حالة من العداء للجزائر، كما أن وجود وفد أمني كبير من الجانبين ضمن الزيارة والاجتماعات المرافقة قد يعني بحث ملفات مثل حماية الحكومة من أي تدخلات خارجية قد تساهم في ترجيح الأمور ناحية حكومة باشاآغا”، بحسب زعمه.

وأبدى دردور اعتراضه على إقامة اجتماعات اللجنة الدستورية في القاهرة؛ لأنها ليست أرضًا محايدة، وفق وصفه.

وزعم أن مصر تريد تمكين حكومة فتحي باشاآغا، وقد ضغطت بالفعل على الاجتماعات باتجاه تحويل النقاش نحو تعديل الإعلان الدستوري، وليس القاعدة الدستورية كما رتبت البعثة الأممية.

دردور ختم بالقول: “كل هذه النقاشات في الواقع غير ملزمة لحكومة الدبيبة، كما أن قرارات مجلس النواب منفردًا غير ملزمة، بدليل لجوئه لاجتماع جنيف من أجل توحيد السلطة التنفيذية قبل سنتين، ولو كان مجلس النواب الذي انتهت مدته من 8 سنين شرعيًا ويمثل كل الليبيين لشكّل وقتها حكومة نالت الاعتراف، لكنه في الواقع طرف في صراع سياسي وليس جسمًا تشريعيًا يمثل الجميع”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية