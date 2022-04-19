إدانة أممية لحادثة تفجير أم الأرانب

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الهجوم الذي استهدف منشأة عسكرية تابعة للجيش بسيارة مفخخة الليلة الماضية، في بلدة أم الأرانب بجنوب غرب ليبيا، والذي تم تبنيه من قبل تنظيم داعش.

وكان مصدر أمني تحفظ على ذكر اسمه قد أفاد لـ “218”، بوقوع تفجير، الاثنين، بسيارة شحن متوسط نوع “توك توك” أمام سرية الدوريات الصحراوية التابعة لكتيبة طارق بن زياد في منطقة أم الأرانب إحدى مناطق بلدية الشرقية.

يذكر أن العملية قد خلفت جرحى، فيما شهدت المنطقة استنفارًا أمنيًا للتأكد من أي تواجد لعناصر من داعش أو العصابات الإجرامية التي تنشط في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي.

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