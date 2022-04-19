قذائف آر بي جي ورصاص.. اشتباكات مسلحة في مدينة زليتن

أصيب ضباط ليبيون بجروح متوسطة وتضررت سيارات تابعة لوزارة الداخلية الليبية في اشتباكات بمدينة زليتن شرقي طرابلس.

وأفادت مصادر أمنية ليبية بوقوع اشتباكات، الثلاثاء بين الأاجهزةالأمنية وعناصر بسبارات مسلحة على إثر محاولة سرقة رافعة داخل شركة بالمدينة.

وقالت المصادرلـ”العين الإخبارية” إن مسلحا من المهجرين من مدينة بنغازي يرتدي زيا عسكريا مقيم في مدينة مصراتة حاول سرقة رافعة من داخل مصنع رخام على الطريق السريع بالقرب من بوابة كعام واعترضه العاملون بالمصنع واستدعوا دوريات الشرطة”.

وأكدت أن المتهم برفقة آخرين أطلقوا الرصاص بالأسلحة المتوسطة على دورية الشرطة وقذائف الآر بي جي، ما تسبب في الإصابات، وإحداث حالة هلع وخوف لدى السكان.

وتعد أزمة انتشار السلاح أحد أهم التحديات التي تقوض الأمن في ليبيا، وتقدر الأمم المتحدة في تقارير سابقة أن نحو ٢٠ مليون قطعة سلاح تنتشر خارج سلطة الدولة الليبية.

وتسيطر على مناطق واسعة غربي ليبيا جماعات مسلحة خارجة عن القانون، تقوض مساعي الأمن والاستقرار في ليبيا، وكانت إحدى مقاومات ما عرف بـ”القوة القاهرة” التي تسببت في تأجيل الانتخابات، بحسب تصريحات سابقة لأعضاء بمفوضية الانتخابات.

وتشهد مناطق غرب ليبيا خاصة العاصمة طرابلس توترا أمنيا ملحوظا وحشود عسكرية وأخرى مقابلة من الجماعات المسلحة، بعد إعلان رئيس حكومة تسيير الأعمال المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة تمسكه بالسلطة ورفضه تسليمها للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا الذي نال ثقة مجلس النواب.

المصدر: العين الاخبارية