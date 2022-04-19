البعثة الأممية تدين استهداف داعش لمعسكر  طارق بن زياد في «أم الأرانب»

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا العملية الإرهابية التي نفذها تنظيم داعش والتي استهدفت معسكر طارق بن زياد بأم الأرانب جنوب ليبيا.

ونشر الحساب الرسمي للبعثة الأممية على فيسبوك، بيان يدين تلك العملية الإرهابية جاء فيه ؛”تُدين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهجوم بسيارة مفخخة الليلة الماضية والذي ورد أنه استهدف منشأة عسكرية تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية في بلدة أم الأرانب بجنوب غرب ليبيا. وأفيد بأن “تنظيم الدولة الإسلامية” قد تبنى المسؤولية عن هذا الهجوم”.

وختم البيان موضحًا أنه “لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية حسبما ورد في التصريحات الصادرة عن مسؤولين عسكريين”.

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد تبنى العملية الإرهابية التي استهدفت معسكر الدوريات الصحراوية بأم الأرانب، معتبراً أن تلك العملية هي ثأر لعنصرين تم تصفيتهما سابقآ من قِبل أفراد القوات المسلحة.

وجاء في نص بيان داعش، الذي حمل اسم “غزوة الثأر للشيخين” أنه “ضمن غزوة الثأر للشيخين، فجّر جنود الخلافة سيارة مفخخة مركونة على بوابة معسكر لميليشيات حفتر المتردة في بلدة أم الأرانب جنوب شرقي سبها، ما أدى لمقتل عنصر على الأقل وإصابة آخرين وتدمير بوابة المعسكر وعدد من الآليات في المكان”. بحسب نص البيان.