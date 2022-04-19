الدبيبة: وجهت الأجهزة الأمنية والعسكرية للتعامل مع أزمة إغلاقات النفط

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، النائب العام بفتح تحقيق فوري في الإغلاقات التي شهدتها موانئ وحقول نفطية وكل من تورط فيها، لافتا إلى أنه وجّه الأجهزة الأمنية والعسكرية لاتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للتعامل مع هذه الأزمة.

جاء ذلك في كلمة بثتها منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، خلال الاجتماع العادي الخامس لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية للعام 2022.

وقال الدبيبة إن «الفاعل الحقيقي وراء هذه الأعمال هم أنفسهم الطبقة السياسية التي تسعى للتمديد وترفض الانتخابات من خلال التمديد لسلطة انتقالية جديدة، وعندما فشلوا في ذلك أوقفوا النفط ليستمروا في إذلال الشعب وفرض أمر واقع عليهم بالابتزاز».

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وأردف: «أنتهز هذه افرصة ونحن في الأيام المباركة لأخاطب كل المعرقلين للحياة في ليبيا. أخاطب فيهم الفطرة الإنسانسية أدعوهم لأن يتخلوا عن المناكفات والصراعات التي يريدون أن يفتعلوها ويعودوا إلى الشعب. عودوا إلى أهلكم ولا تضيعوا هذا البلد. الانتخابات القادمة فرصتكم لتكسبوا مواقعكم في السلطة التي تسعون لها».

وتابع حديثه لمن يصفهم بـ«المعرقلين»: «إن كانت مشكلتكم في عبدالحميد الدبيبة أذيلوه، ولكن من خلال الانتخابات، وليس من خلال التحايل والتزوير والانقسام السياسي، فليذهب عبدالحميد إلى بيته، المهم أن تذهب ليبيا إلى الاستقرار من خلال سلطة منتخبة تعبر عن إرداة الليبيين».

وأعلن أنه سوف «يتوجه بحديث خاص للشعب الليبي عن مستقبل الانتخابات، وعن الأطراف التي لا زالت تعرقل هذا المسار».

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط خلال اليومين الماضيين حالة القوة القاهرة في حقلي الفيل والشرارة وميناءي الزويتينة والبريقة، بسبب توقف الإنتاج بالكامل.