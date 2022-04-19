الدبيبة يطلع هورندل على خطة إجراء الانتخابات

ناقشت سفيرة المملكة المتحدة المعتمدة لدى ليبيا، كارولين هورندل، التعاون الليبي البريطاني في كافة المجالات، إضافة إلى الوضع السياسي الليبي، مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.

جاء ذلك في اللقاء الذي جمع الطرفين، الثلاثاء، في مقر رئاسة الحكومة بطرابلس، بحسب ما جاء في الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة.

وأطلع الدبيبة السفيرة هورندل على خطة الحكومة لإجراء الانتخابات، كما استعرض إنجاز المهام المنوطة بها، مؤكدًا ضرورة الانتخابات كخيار وحيد من شأنه أن يؤدي إلى تسليم الأمانة للشعب.

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