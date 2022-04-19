المريمي: الجزائر استقبلت الدبيبة كنوع من المجاملة .. وتوافقنا على القاعدة الدستورية للانتخابات

جدد فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب التأكيد على أن كل الدول تعي انتهاء مشروعية حكومة الدبيبة فور تكليف باشاغا بتشكيل الحكومة.

وعلق المريمي على زيارة الدبيبة إلى الجزائر قائلاً إنها جاءت بطلب من الأخير ولم يكن أمام الجزائر سوى القبول كنوع من المجاملة.

وحول الانتخابات قال المريمي إن الانتخابات لم تعد شأنا يخص الدبيبة ولا يحق له دستورا ولا قانونا أن يتدخل فيها، ومعظم الإجراءات تخص مجلس النواب سواء بتقديم القوانين أو النظم اللازمة.

وأضاف المريمي أن لجنة المسار الدستوري توصلت إلى توافق بين اللجنتين ولم يعد بينهما نفور بعد أن توصلوا إلى ضرورة إجراء الانتخابات بناء على قاعدة دستورية إذا لم يتم التوافق حول الدستور، قائلًا إن اللجنة ستنظر في المعوقات التي أعاقت عمل المفوضية وعرقلت إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

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