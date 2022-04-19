الداخلية: الحركة بمعبر رأس جدير طبيعية والحالة الأمنية جيدة

قال مدير أمن معبر رأس جدير البري العميد سالم العكعاك إن الحركة تسير بشكل طبيعي وانسيابية لتنقل المسافرين بين ليبيا وتونس وأن الحالة الأمنية جيدة.

وأفاد العكعاك، في منشور نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك»، باتخاذ عدة إجراءات لتذليل الصعاب وتقليل عدد ساعات الانتظار، وذلك بالتنسيق مع الجانب التونسي وفتح عدد من الممرات المقابلة للجانب الآخر.

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وأشار إلى اتخاذ كل ما يلزم لمكافحة الظواهر السلبية بالمعبر وتطبيق مبدأ الأحقية والأولوية بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية العاملة بالمعبر.

وأكد استمرار متابعة الأجهزة الأمنية هذه الإجراءات رغم الأعداد الكبيرة للمسافرين والتي تصل إلى خمسة آلاف مسافر، موضحًا أن الأيام المقبلة ستشهد انسيابية في الحركة أفضل مما عليه في الأيام الماضية.

معبر رأس جدير البري (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

معبر رأس جدير البري (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)