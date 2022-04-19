استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا في عموم ليبيا

أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض بأن عدد العينات التي فحصت لهذا الأسبوع بلغت 1,769 عينة مقارنة بالأسبوع الوبائي الماضي والذي بلغ 1,866 عينة.

وأضاف المركز في ملخص تقرير الأسبوع الوبائي الخامس عشر للعام 2022 أن عدد الحالات المؤكدة بلغ 46 حالة بنسبة إيجابية 3% كانت أعلاها بالعاصمة طرابلس والتي سجلت 17 حالة مقارنة بالأسبوع الوبائي الرابع عشر والذي سجل 35 حالة مؤكدة.

وأوضح المركز أن عدد الوفيات بلغ 3 حالات مقارنة بالأسبوع الوبائي السابق والذي سجل 4 حالات وفاة.

وأشار المركز إلى زيادة عدد المطعمين بالجرعة الأولى ضد فيروس كورونا إلى 2,214,303 مطعم فيما بلغ عدد المطعمين بالجرعة الثانية 1,140,236 مطعم في حين بلغ من تلقوا الجرعة التعزيزية 96,813 مطعم.

وذكر المركز في ملخص تقريره بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بلغ 501,873 حالة بينما بلغ عدد الحالات النشطة 4,522 وحالات الشفاء 490,925 حالة في حين بلغ عدد الوفيات 6,426 حالة.

واختتم المركز ملخصه بتوجيه إرشادات عامة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا تمحورت حول تلقي اللقاحات الخاصة بالفيروس والابتعاد عن مصادر العدوى والحرص على التهوية الجيدة وارتداء الكمامة إلى جانب المحافظة على النظافة من خلال غسل اليدين بالماء والصابون إلى جانب المحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص والتي قدرها بين 1,5 مترًا و مترين والابتعاد عن المرضى وتجنب إفرازاتهم.

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